Диетологи рассказали о вреде и пользе разных сортов риса

«Правильным», по мнению диетологов, является черный рис, способный расщеплять жир. Как сообщает «Российская газета», были проведены эксперименты на грызунах, которые показали, что добавка этого продукта останавливала процесс накопления жиров в печени даже у тех животных, которых специально кормили высококалорийной едой. Также фиксировалось снижение уровня холестерина.

А вот белый рис, считают ученые, — совсем другое дело. У него высокий гликемический индекс — 64, в связи с чем его употребление является фактором риска при диабете второго типа. Также это может быть чревато гипертонией и появлением метаболического синдрома. То есть тем, кто стремится похудеть, употребление белого риса противопоказано.