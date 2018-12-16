Почему нельзя пить воду из пластиковой посуды

Ученые доказали, что бисфенол-S, содержащийся в изделиях из пластика, представляет угрозу для жизни человека.

Как сообщает портал «Гродно 24», выяснилось, что химические вещества, некогда аменившие бисфенол-А, который является нарушением гормональной системы, несут ту же самую угрозу в плане фертильности и рака.

Ранее бисфенол-А активно использовался в детских игрушках, медицинских приборах и упаковках для продуктов питания. Однако после проведения ряда исследований этот ингредиент стал массово исключаться из производственной цепочки. Производители изделий из пластика стали искать замену, которой и оказался бисфенол-S.

Но тот же самый ученый, установивший опасность бисфенола-А в 1999 году, провел новые исследования и заявил, что был поражен «эффектом дежавю». По его словам, заменитель несет точно такие же угрозы для здоровья.