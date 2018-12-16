Сколько пензенцам предлагают платить за вывоз мусора с 1 января?
Какой была Пенза 70 лет назад? Уникальные фото
Концерт Вячеслава Бутусова в Пензе 14 декабря
Рецензия на фильм «От двери в дверь»
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенцы обеспокоены снижением количества голубей на улицах
В Пензе новогодние фотосессии становятся трендом
Улицы Пензы продолжают украшать новогодней иллюминацией
В Пензе сквер Дружбы украсила елка
В Пензе на площади Ленина заработал домик Деда Мороза
На проспекте Победы восстановят проезжую часть
Белозерцев: Именем Лермонтова можно было назвать оба аэропорта
В Пензе впервые прошел форум МФЦ
Пензенцы еще могут оформить техпаспорт на дом с большой скидкой
Кувайцев: Тротуары надо проектировать с учетом ширины снегоуборочной техники

Осадки из центра Пензы утилизируют на снегоплавильной станции

16 декабря в 16:27 350 просмотров

16 декабря мэр Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход уборки города от снега.

Директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев, отчитываясь об объеме выполненных работ, сообщил, что за сутки вывезли более двух тысяч кубометров снега. На линии работало 14 машин.

16 декабря аналогичные работы продолжены на ул. Чехова, Октябрьской, Московской и других. По словам Юрия Парастаева, снег, убранный в центре города, отгружается на улицу Либерсона, где под Измайловским мостом установлена снегоплавильная станция.

«Опыт прошлого года показал, что установка позволяет быстрее и экономичнее ликвидировать снег, сокращает расходы на его вывоз», — отметил мэр Виктор Кувайцев.

Снег, обрабатываемый на станции, вывозят не с дорог, а с территорий скверов, площади Ленина, Фонтанной площади и улицы Московской.

Снегоплавильная установка «Vulcan» приобретена по инициативе главы администрации Пензы Виктора Кувайцева в декабре прошлого года. За час она утилизирует 60 кубометров снега, время работы не ограничено. Талую воду сливают в локальные очистные сооружения под мостом, сообщает пресс-служба мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_ispolzovanie_snegoplavilnoy_stantsii_sokrashchaet_raskhody_na_vyvoz_snega/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...