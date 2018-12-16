Осадки из центра Пензы утилизируют на снегоплавильной станции

Директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев, отчитываясь об объеме выполненных работ, сообщил, что за сутки вывезли более двух тысяч кубометров снега. На линии работало 14 машин.

16 декабря аналогичные работы продолжены на ул. Чехова, Октябрьской, Московской и других. По словам Юрия Парастаева, снег, убранный в центре города, отгружается на улицу Либерсона, где под Измайловским мостом установлена снегоплавильная станция.

«Опыт прошлого года показал, что установка позволяет быстрее и экономичнее ликвидировать снег, сокращает расходы на его вывоз», — отметил мэр Виктор Кувайцев.

Снег, обрабатываемый на станции, вывозят не с дорог, а с территорий скверов, площади Ленина, Фонтанной площади и улицы Московской.

Снегоплавильная установка «Vulcan» приобретена по инициативе главы администрации Пензы Виктора Кувайцева в декабре прошлого года. За час она утилизирует 60 кубометров снега, время работы не ограничено. Талую воду сливают в локальные очистные сооружения под мостом, сообщает пресс-служба мэрии.