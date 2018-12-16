В Пензе на площади Ленина заработал домик Деда Мороза

Как сообщает пресс-служба мэрии, парад прошел от сквера «Кукушка» по ул. Московской до площади Ленина, где открыли главную резиденцию Дедов Морозов.

Пензенцы вместе с зимними волшебниками водили хороводы у главной елки города. Дети общались с Дедами Морозами и другими сказочными героями, также каждый желающий мог сделать фото на память.

Домик Деда Мороза (0+) на площади Ленина ждет гостей с 16 по 30 декабря, а также с 1 по 6 января и с 8 по 12 января с 17 до 18 часов. Закрытие (0+) новогодней кампании пройдет 13 января в 15 часов.