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В Пензе на площади Ленина заработал домик Деда Мороза

16 декабря в 14:25 272 просмотра

В Пензе прошло традиционное шествие Гильдии Дедов Морозов — был дан официальный старт новогодней кампании.

Как сообщает пресс-служба мэрии, парад прошел от сквера «Кукушка» по ул. Московской до площади Ленина, где открыли главную резиденцию Дедов Морозов.

Пензенцы вместе с зимними волшебниками водили хороводы у главной елки города. Дети общались с Дедами Морозами и другими сказочными героями, также каждый желающий мог сделать фото на память.

Домик Деда Мороза (0+) на площади Ленина ждет гостей с 16 по 30 декабря, а также с 1 по 6 января и с 8 по 12 января с 17 до 18 часов. Закрытие (0+) новогодней кампании пройдет 13 января в 15 часов.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_nachal_rabotu_domik_deda_moroza/

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