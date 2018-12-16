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Россиянам советуют делать ремонт в квартире зимой

16 декабря в 14:58 292 просмотра
, нежели в летний период. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на материалы одной из строительных компаний.

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Ремонт в квартире в холодное время года обойдется на 5−10 процентов дешевле, нежели в летний период. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на материалы одной из строительных компаний.

По словам экспертов, разница в стоимости вызвана сезонными скидками на стройматериалы и дисконтами на услуги ремонтных бригад.

«В-третьих, зимой устанавливать пластиковые окна значительно дешевле, чем летом. Иногда дисконт может достигать 25−30 процентов», — отмечают ремонтники.

Среди неценовых преимуществ зимнего ремонта — отсутствие высокого покупательского трафика в строительных магазинах и лучшие, чем летом, условия для выполнения внутренней отделки.

«Окна закрыты, и такие параметры, как температура и влажность в квартире, находятся на стабильном уровне. Главное, чтобы температура не опускалась ниже плюс пяти градусов», — уточнили в компании.


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