Улицы Пензы продолжают украшать новогодней иллюминацией

Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на рекламную службу города, целях монтируется 60 световых консолей на фонарных столбах по улице Антонова. В настоящее время выполнено более половины от общего объема работ.

В ближайшее время на ул. Коммунистической и Суворова появится праздничная иллюминация. Уже сегодня яркие огни горят на ул. Терновского, Кирова, Калинина, Свердлова, где установлены световые элементы в количестве 100, 55, 45 и 15 единиц соответственно.

На ул. Лермонтова смонтировали 35 консолей в виде ласточек, а на площадке возле Дома молодежи на ул. Кирова уже подготовлена конструкция в виде елочного шара высотой 6,5 метров. 17 декабря планируется выполнить монтаж его светового оборудования, после чего любой желающий сможет сфотографироваться с новогодним объектом.