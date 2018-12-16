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Улицы Пензы продолжают украшать новогодней иллюминацией

16 декабря в 15:55 250 просмотров

В Пензе ведутся дополнительные работы по новогоднему оформлению улиц — их снабжают праздничной иллюминацией.

Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на рекламную службу города, целях монтируется 60 световых консолей на фонарных столбах по улице Антонова. В настоящее время выполнено более половины от общего объема работ.

В ближайшее время на ул. Коммунистической и Суворова появится праздничная иллюминация. Уже сегодня яркие огни горят на ул. Терновского, Кирова, Калинина, Свердлова, где установлены световые элементы в количестве 100, 55, 45 и 15 единиц соответственно.

На ул. Лермонтова смонтировали 35 консолей в виде ласточек, а на площадке возле Дома молодежи на ул. Кирова уже подготовлена конструкция в виде елочного шара высотой 6,5 метров. 17 декабря планируется выполнить монтаж его светового оборудования, после чего любой желающий сможет сфотографироваться с новогодним объектом.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/gorod_rastsvetaet_ognyami/

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