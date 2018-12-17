Обмен вещами и общение. В Пензе «Добрый шкаф» помогает найти друзей
Какой была Пенза 70 лет назад? Уникальные фото
Концерт Вячеслава Бутусова в Пензе 14 декабря
Делаем с детьми елочные игрушки из фетра. Мастер-класс
Вам будет интересно
Наши новости
Мужчин намерены обязать платить алименты безработным экс-женам
Центробанк спрогнозировал рост инфляции
Россиянам советуют делать ремонт в квартире зимой
Почему нельзя пить воду из пластиковой посуды
Диетологи рассказали о вреде и пользе разных сортов риса
Не стало актера из «Кривого зеркала» Обида Асомова
Размытая клякса. К Земле приблизилась комета
Российский полицейский стал чемпионом мира по плаванию
Стало известно, где самое счастливое место в мире
Володин: Предложения молодых законодателей лягут в основу решений Госдумы

Процедуру получения российского гражданства хотят упростить

17 декабря в 09:40 280 просмотров
, разрешения на временное проживание и вида на жительство в России. Об этом в интервью «Известиям» рассказал первый заместитель министра внутренних дел, генерал-полковник полиции Александр Горовой.

" data-title="Процедуру получения российского гражданства хотят упростить — Пенза-пресс, рунет за день">

В России скоро упростят процедуру получения гражданства, разрешения на временное проживание и вида на жительство в России. Об этом в интервью «Известиям» рассказал первый заместитель министра внутренних дел, генерал-полковник полиции Александр Горовой.

По его словам, разрешение на временное проживание для приезжающих в страну родственников россиян будут выдаваться без учета квоты.

Кроме того, появятся льготы для представителей 70 дефицитных профессий: преподавателей, медицинских работников, рабочих, а также специалистов в области IT-технологий, нефтяной и газовой промышленности и др. Им сократят минимальный срок проживания, необходимый для получения вида на жительство.

Также в планах — предоставлять гражданство выпускникам, получившим после обучения в российских вузах красный диплом.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...