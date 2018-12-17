Процедуру получения российского гражданства хотят упростить

В России скоро упростят процедуру получения гражданства, разрешения на временное проживание и вида на жительство в России. Об этом в интервью « Известиям » рассказал первый заместитель министра внутренних дел, генерал-полковник полиции Александр Горовой.

По его словам, разрешение на временное проживание для приезжающих в страну родственников россиян будут выдаваться без учета квоты.

Кроме того, появятся льготы для представителей 70 дефицитных профессий: преподавателей, медицинских работников, рабочих, а также специалистов в области IT-технологий, нефтяной и газовой промышленности и др. Им сократят минимальный срок проживания, необходимый для получения вида на жительство.

Также в планах — предоставлять гражданство выпускникам, получившим после обучения в российских вузах красный диплом.