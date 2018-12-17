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Мокшанский депутат лишилась мандата из-за машин

17 декабря в 09:45 286 просмотров

В Рамзайском сельсовете Мокшанского района Пензенской области прокуратура выявила нарушения. Депутат комитета местного самоуправления скрыла сведения о доходах и расходах супруга.

Так, женщина не указала в документах два из имеющихся пяти автомобилей ее мужа, а также продажу машины стоимостью 400 тысяч рублей.

«Кроме того, в разделе справки об обязательствах финансового характера не указывался кредитный договор на сумму, превышающую 500 тыс. рублей, не были предоставлены сведения о расходах и об источниках получения средств, за счет которых муж депутата купил автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150, цена которого превышает доходы супругов за три предшествующих года», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

После обнаруженных нарушений полномочия депутата досрочно прекращены.


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