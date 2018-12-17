Мокшанский депутат лишилась мандата из-за машин

Так, женщина не указала в документах два из имеющихся пяти автомобилей ее мужа, а также продажу машины стоимостью 400 тысяч рублей.

«Кроме того, в разделе справки об обязательствах финансового характера не указывался кредитный договор на сумму, превышающую 500 тыс. рублей, не были предоставлены сведения о расходах и об источниках получения средств, за счет которых муж депутата купил автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150, цена которого превышает доходы супругов за три предшествующих года», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

После обнаруженных нарушений полномочия депутата досрочно прекращены.