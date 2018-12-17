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Пензенские гимнасты завоевали медали на международном турнире

17 декабря в 13:18 182 просмотра

В Москве завершился юбилейный международный турнир на Кубок олимпийского чемпиона Михаила Воронина. Пензенским гимнастам удалось завоевать медали этого турнира.

Так, выступая по программе мастеров спорта, пензячка Наталья Капитонова одержала победу в вольных упражнениях и завоевала «бронзу» на брусьях. Серебряную медаль она получила вместе с Нелли Ауди. Девушки представляли команду «Россия-Динамо».

Также первое место за упражнения на перекладине по программе кандидатов в мастера спорта получил пензенский спортсмен Валентин Бесхмельницын.

Командное первенство выиграли гимнастки из России, опередив соперниц из Китая, сообщает пресс-служба регионального минспорта.


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