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Интрига. В голосовании за имя аэропорта Пензы появился новый лидер

17 декабря в 14:03 158 просмотров
«Великие имена России» (6+). Назвать воздушную гавань в Пензе предлагают в честь Виссариона Белинского, Александра Куприна и Василия Ключевского.

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С 10 по 23 декабря проходит второй тур голосования проекта «Великие имена России» (6+). Назвать воздушную гавань в Пензе предлагают в честь Виссариона Белинского, Александра Куприна и Василия Ключевского.

По данным на 17 декабря, за название пензенского аэропорта проголосовали 21666 раз. В настоящий момент лидирует Александр Куприн — 43%, до этого перевес голосов был в пользу Виссариона Белинского. На сегодняшний день за критика — 42%. За Василия Ключевского отдали 14% голосов.

Изменить ситуацию может каждый. Отдать голос можно на сайте, в социальных сетях, по горячей линии 8−800−707−93−17 или заполнив анкету.

Напомним, в первом этапе лидировало имя Михаила Лермонтова, но это название будет носить воздушная гавань Минеральных Вод, так как за него в процентном соотношении там было отдано больше голосов.

Фотография: скриншот - https://xn--80adjaaqabpiqn.xn--p1ai/members?id=48

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