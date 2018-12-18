Сколько аварийных домов в Пензе? Интерактивная карта

Тема домов, находящихся в аварийном состоянии, — одна из самых актуальных для Пензы. Так сколько же их в городе и в каком районе больше всего? Сколько в них зарегистрировано людей? И что ждет эти строения дальше? Журналисты ИА «Пенза-Пресс» выяснили это.

Как сообщили в городской администрации, в Пензе с 1 января 2012 по 1 января 2018 года аварийными и подлежащими сносу признаны 165 многоквартирных домов. В них по документам проживает 1503 человек, самые населенные дома — ул. Кулибина, 10 (350 жителей), ул. Ульяновская, 2 (297 жителей), ул. Ударная, 35 (283 жителя). Дома на ул. Кулибина и Ударной — на слуху у каждого горожанина. И в том, и в другом уже произошли разрушения, людей попросили освободить площадь.

Мы составили интерактивную карту, чтобы вы могли увидеть, где аварийных зданий больше всего. Вы можете увеличить масштаб, чтобы узнать конкретные адреса домов и районы, в которых они сосредоточены.

Что ждет этих людей дальше? Как сообщили ИА «Пенза-Пресс» в региональном минстрое, закон о переселении граждан из аварийного жилья продлили, однако пока нет данных, сколько средств на это будет направлено в 2019 году. Об этом станет известно после доведения лимитов. Кроме того, в мэрии сообщили, что также идет работа по созданию аналогичной муниципальной программы.