Ильин: Надеемся, что к 2021 году построим новый мусорный полигон (видео)

17 декабря в мэрии Пензы обсудили вопросы, связанные с внедрением новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 1 января 2019 года. Речь шла о тарифной заявке регоператора Северной зоны, в которую входит и областной центр, его обеспеченности техникой и о перспективе строительства нового полигона.

Вице-мэр Юрий Ильин, открывая совещание, выразил надежду на то, что большинство пензенцев практически не почувствуют перехода на новую систему, в том числе — с материальной точки зрения. Правда, это касается лишь тех, кто и до этого платил за вывоз мусора.

«Частный жилой сектор был в большинстве своем [около 80% - прим. ред.] покрыт договорами на вывоз мусора, но теперь договор с региональным оператором будут заключать в 100% случаев. Просто так собрать мусор и вывезти на полигон у любой организации не будет. Эти полномочия будут только у регионального оператора», — пояснил Юрий Ильин.

Генеральный директор ООО «Управление благоустройства и очистки г. Пензы», регионального оператора Северной зоны Андрей Архипов отметил, что первая квитанция пензенцам придет в феврале. Размер платы будет указан на одном листе со счетом за электроэнергию.

«19 декабря в управлении по регулированию тарифов и энергосбережению обещают сообщить, сколько нужно будет платить. Если говорить о нашей тарифной заявке, то в жилом секторе предлагаем установить не больше 77 рублей с человека, по многоквартирным домам вопрос решается на уровне правительства — с человека или с квадратного метра начислять. Если будет первый вариант, то мы предлагаем не дороже 87 рублей, если с квардатного метра, то 3,20 руб.», — рассказал он

По словам Андрея Архипова, для работы было дополнительно закуплено 10 единиц техники. На территории Пензы сбор мусора будет осуществляться на 32 маршрутах. Транспорта, заверил он, будет достаточно.

Отвечая на вопрос о том, когда Пенза перейдет на раздельный сбор мусора, гендиректор компании сообщил, что это произойдет не раньше 2020−2021 года. Все будет зависеть от готовности законодательной базы.

Юрий Ильин подчеркнул, что у города есть понимание необходимости селективного сбора мусора, и рассказал о планах по строительству нового полигона, который позволит решить эту проблему.

«У нас полигон, который эксплуатируется на территории города Пензы, заполнен на 94%. Емкости его, доступной при сохранении текущих годовых параметров вывоза, хватит до конца 2020 года. Соответственно, территориальной схемой по нашей зоне предполагается строительство нового полигона ТКО, который позволит вести высококачественный селективный отбор мусора и снизит количество отходов для захоронения без переработки. […] Сейчас мы извлекаем до 10% полезных вторичных материалов, остальное захораниваем. На нормальном заводе при полигоне можно будет отбирать до 30%, потом включить другие методы переработки, чтобы «хвост» в идеале доходил до 15%", — рассказал вице-мэр.

Юрий Ильин добавил, что, по его информации, строительство нового завода, на который будут свозить ТКО, предполагается на территории Бессоновского района.

«Мы надеемся, что к тому моменту, когда полигон прекратит свою деятельность и потребуется рекультивация, у нас уже будет современный завод, на который будут свозиться ТКО. Насколько я знаю, соответствующая работа инвестором ведется. Обсуждается его строительство, насколько мне известно, на территории Бессоновского района. Он будет располагаться дальше от города Пензы, нежели текущий полигон», — отметил он.

Напомним, ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о том, что окончательные тарифы на обращение с ТКО должны быть объявлены не позднее 20 декабря. С 2019 года вывоз мусора приобретет статус обязательной коммунальной услуги.

Подробнее о том, сколько региональные операторы предлагают пензенцам платить за вывоз мусора с 1 января, можно почитать здесь.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».