Должен отработать. Пензенский суд не оценил мужскую дружбу

В Пензенской области состоялся суд над 39-летним жителем Саранска, который в качестве свидетеля дал заведомо ложные показания.

По данным суда, летом 2017 года в Иссе произошло ДТП, серьезно пострадал один из водителей. Другого обвинили в нарушении правил дорожного движения, из-за чего и случилась авария. Друг мужчины решил помочь ему избежать уголовной ответственности. Он заявил, что товарищ вовсе не находился за рулем машины, а был у него в гостях в Саранске.

Ложные показания он дал в ходе допроса и в суде, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР России по Пензенской области.

Однако доказательства говорили об обратном. В результате жителя столицы Мордовии за ложные показания приговорили к году исправительных работ. Решение суда не вступило в законную силу.