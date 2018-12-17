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Должен отработать. Пензенский суд не оценил мужскую дружбу

17 декабря в 16:51 268 просмотров
, который в качестве свидетеля дал заведомо ложные показания.

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В Пензенской области состоялся суд над 39-летним жителем Саранска, который в качестве свидетеля дал заведомо ложные показания.

По данным суда, летом 2017 года в Иссе произошло ДТП, серьезно пострадал один из водителей. Другого обвинили в нарушении правил дорожного движения, из-за чего и случилась авария. Друг мужчины решил помочь ему избежать уголовной ответственности. Он заявил, что товарищ вовсе не находился за рулем машины, а был у него в гостях в Саранске.

Ложные показания он дал в ходе допроса и в суде, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР России по Пензенской области.

Однако доказательства говорили об обратном. В результате жителя столицы Мордовии за ложные показания приговорили к году исправительных работ. Решение суда не вступило в законную силу.


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