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В Пензе из-за ОРВИ на карантин закрыли школу

17 декабря в 17:09 306 просмотров
, что в Пензенской области заболеваемость ОРВИ — ниже эпидпорога на 37,1%.

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В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что в Пензенской области заболеваемость ОРВИ — ниже эпидпорога на 37,1%.

Всего за неделю в регионе было зарегистрировано 2038 случаев ОРВИ. Чаще всего болели взрослые, детей в общей структуре — 41,4%. Гриппом никто не заразился.

«В Пензе в течение 50 недели суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями не изменилась, составив 937 случаев. Заболеваемость ОРВИ в городе в течение недели во всех возрастных группах — ниже контрольного уровня», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ на карантин закрыли пензенскую школу № 7.


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