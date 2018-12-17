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В Пензе виновника смертельного ДТП отправили в колонию

17 декабря в 17:38 406 просмотров
, который устроил смертельное ДТП.

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В Пензе осудили 31-летнего мужчину, который устроил смертельное ДТП.

Установлено, что 9 июля на улице Коммунистической в Пензе произошло ДТП. Автомобиль «Лада» на большой скорости выехал на правую обочину и сбил 43-летнего пешехода. Мужчина погиб на месте.

Выяснилось, что виновник ДТП неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Кроме того, за шесть лет управления автомобилем он так и не получил права, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Супруга погибшего запросила 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Деньги мужчина выплатил добровольно.

Пензенцу назначили наказание — два года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортным средством на три года. Приговор не вступил в законную силу.


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