В Пензе виновника смертельного ДТП отправили в колонию

Установлено, что 9 июля на улице Коммунистической в Пензе произошло ДТП. Автомобиль «Лада» на большой скорости выехал на правую обочину и сбил 43-летнего пешехода. Мужчина погиб на месте.

Выяснилось, что виновник ДТП неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Кроме того, за шесть лет управления автомобилем он так и не получил права, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Супруга погибшего запросила 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Деньги мужчина выплатил добровольно.

Пензенцу назначили наказание — два года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортным средством на три года. Приговор не вступил в законную силу.