В Пензе стартовали прослушивания на городской рок-фестиваль (видео)

В Пензе дан старт концертам в рамках рок-фестиваля (16+). По итогам открытых прослушиваний в киноконцертном зале «Октябрь» организаторы выберут лучших. Пять первых коллективов уже представили программу.

От «Руки вверх» до «Queen». «Каверулли» — это молодая пензенская кавер-группа, которая взяла за правило петь только то, что нравится. Отсюда широкий репертуар и неожиданные обыгровки.

«Главное — фантазия и сплоченный коллектив, чувствовать друг друга, а также важен позитивный настрой, тогда все получится. У нас на ударных и басе девочки, которые очень гармонично влились в коллектив», — рассказал вокалист группы «Каверулли» Илья Антонов.

Еще одна участница городского рок-фестиваля, которой удалось совместить тяжелую музыку и очаровательный женский вокал — Екатерина Козинцева. Она представляет группу родом из города Чебоксары. Чуть больше полугода свежее и яркое рок-творчество сменило прописку, и теперь коллектив «Smoky Ice» — пензенский.

«Несмотря на то, что зал сидячий, было видно постоянное движение, и отдача от зрителей. Важна сыгранность ребят, у них одни цели и задачи, поэтому должны друг друга заряжать», — отметила Екатерина Козинцева.

Пять музыкальных групп, которые поднимались на сцену киноконцертного зала «Октябрь», это как говорится, первые ласточки. Этим концертом открылся ряд прослушиваний. Местным исполнителям предложили представить смелые композиции. Тем более, как говорят организаторы, в Пензе рок жив и его публика принимает на ура.

«Приходит молодежь, и, слава Богу, ее интересует тема рока. Не уходят в попсу, стараются быть верными традициям, которые есть в этой музыке», — сказал директор центра хоровой и вокальной культуры Пензы Михаил Кокорин.

По итогам городского рок-фестиваля выступления, в рамках которого пройдут и в 2019 году, лучшие группы получат возможность записать свои треки в профессиональной студии, а также и выступить на кавер-фестивале (16+) в честь Дня города и России на одной из городских площадок, сообщает телеканал «Экспресс».