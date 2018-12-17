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Пензенцы смогут оформить техпаспорт на дом со скидкой 50% (видео)

17 декабря в 20:16 198 просмотров
, в Пензе могут снести 70% строящихся частных домов. Об этом рассказали в городской администрации.

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С 1 января вводится новый порядок в градостроительный кодекс: теперь нельзя будет построить дачу без уведомления властей. Иначе орган местного самоуправления признает постройку самовольной и может принять решение о ее сносе. Подобные изменения с августа 2018 года действуют в отношении индивидуальных жилых домов. Так, в Пензе могут снести 70% строящихся частных домов. Об этом рассказали в городской администрации.

В России меняется порядок строительства и реконструкции дачных домиков. С 1 января 2019 года в садоводческих некоммерческих товариществах и населенных пунктах вводится единый, уведомительный, порядок строительства. Теперь перед началом работ застройщику нужно уведомить об этом орган местного самоуправления.

«Мы проанализировали количество СНТ на территории Пензы, теперь знаем, что не проинвентаризированы и не оформлены несколько тысяч садовых участков», — рассказал заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

Застройщики индивидуальных жилых домов обязаны предоставлять такие уведомления с августа 2018 года. Так, в администрацию Пензы за три месяца поступило около 100 таких документов. Однако, это всего 30% от общего числа строящихся домов в городе. Уведомление необходимо предоставить до 1 марта 2019 года, иначе дом может получить статус самовольной постройки.

«Если не будет соблюден порядок, которые сейчас установлен в градостроительном кодексе, то многие объекты индивидуального жилищного строительства, которые построены с отклонениями от определенных параметров, могут получить статус самовольной постройки и снесены», — добавил Магомед Агамагомедов.

К уведомлению нужно приложить квитанцию об оплате госпошлины за регистрацию права собственности, а также технический план дома. Получить консультацию и помощь в оформлении такого уведомления можно в объединенной городской службе архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации.

«В декабре принято решение, что услуга по изготовлению технических планов будет осуществляться «под ключ» со скидкой в 50%, это примерно 3500 рублей. То есть человек получит готовый диск, с которым идет в администрацию, и регистрирует свой жилой дом», — рассказал директор объединенной городской службы архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации Пензы Андрей Паршин.

Все эти требования и нововведения касаются исключительно жилых домов, построить баню, беседку или сарай по-прежнему можно без уведомлений или разрешительных документов, сообщает телеканал «Экспресс».


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