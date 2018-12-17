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В первом форуме пензенских МФЦ приняли участие более 500 человек (видео)

17 декабря в 20:28 204 просмотра

На первом форуме центров предоставления муниципальных и госуслуг говорили о более качественной деятельности многофункциональных центров и о взаимодействии с различными учреждениями. Дискуссионная площадка открылась на базе областной библиотеки имени Лермонтова и собрала более 500 участников.

«Мне удалось решить множество жизненно важных вопросов. Обращаются люди с разным настроением и ситуациями, помогаем всем», — рассказала специалист многофункционального центра Елена Блуарт.

Она работает там всего год и уже признана лучшим сотрудником. Итоги регионального конкурса подвели на первом областном форуме, посвященном деятельности центров по оказанию государственных и муниципальных услуг.

«Работаем более чем с 68 органами государственной власти. Раньше у организаций был разный режим работы, местоположение. Сейчас услуги оказываются по принципу одного окна», — рассказала директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Пензенской области Надежда Козенко.

В регионе открыто 33 многофункциональных центра. И только в 2018 году жителям было оказано почти полтора миллиона услуг. Первое учреждения заработало десять лет назад. С каждым годом растет не только количество центров, но и совершенствуется их деятельность. Для сравнения — если изначально специалисты МФЦ предоставляли только 23 вида услуг, то сейчас жители областного центра могут рассчитывать на свыше 400 видов.

«Любая услуга имеет какие-то нюансы, каждый человек по-разному реагирует на них. Иногда это просто эмоции, но может возникнуть конфликт. Мы учим сотрудников, чтобы они были доброжелательными и помогали людям, которые находятся в различных ситуациях», — сказал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Участники форума отметили, что в планах на 2019 год — расширить спектр предоставляемых социально-значимых услуг, перевести их большую часть в электронный вид, а также наладить качественное межведомственное взаимодействие, сообщает телеканал «Экспресс».


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