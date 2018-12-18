Половина прошедших даспансеризацию пензенцев питается неправильно

За 11 месяцев текущего года в Пензенской области более 213 тысяч человек прошли диспансеризацию — это 94% от плана.

«Важность и целесообразность прохождения диспансеризации нельзя недооценивать, анализируя ее результаты», — подчеркнула главный внештатный специалист Пензенской области по медицинской профилактике Ирина Пузракова.

По итогам диспансеризации в этом году у пензенцев было впервые выявлено 23 тысячи заболеваний, из них 376 случаев злокачественных новообразований, 552 случая сахарного диабета, около 8 тысяч болезней системы кровообращения, 900 случаев болезней органов дыхания и др.

У 53% прошедших обследование зафиксировали неправильное питание, у 44% выявили низкую физическую активность, у 42% отметили избыточную массу тела.

Главной целью диспансеризации является выявление на ранней стадии опасных заболеваний и состояний, к которым относятся онкология, сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии и заболевания легких. Также врач может выявить процессы, которые указывают на опасность развития болезни в будущем, отмечает пресс-служба регионального минздрава.