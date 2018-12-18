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Россияне рассказали, как относятся к браку и разводу

18 декабря в 10:26 202 просмотра
, как россияне относятся к браку. Оказалось, что для большинства жителей страны (63%) официальное оформление отношений — обязательное условие для рождения детей.

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Социологи из «Левада-Центра» выяснили, как россияне относятся к браку. Оказалось, что для большинства жителей страны (63%) официальное оформление отношений — обязательное условие для рождения детей.

Как сообщает «Интерфакс», каждый четвертый участник опроса (24%) не связывает эти два явления. 61% россиян считают, что люди, построившие семью, живут счастливее одиноких.

Почти половина жителей государства считают сожительство без штампа нормальным (47%). Осуждают гражданский брак 36% респондентов.

Также россиян спросили, как они относятся к разводу. Каждый десятый затруднился ответить на вопрос. Примерно треть респондентов (34%) считают развод наиболее правильным выходом из ситуации при отсутствии других путей решения разногласий. Однако 39% людей считают, что необходимо сохранять семью даже при наличии неразрешимых проблем.


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