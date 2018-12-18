Белинскую семью убрали из очереди на жилье из-за смерти отца

Установлено, что семью в составе мужа, жены и ребенка включили по программе в список получателей соцвыплат на строительство и приобретение жилья. К июлю 2018 года, когда они были вторыми в очереди, у супругов родилось еще двое детей.

Но мужчина погиб. Из-за этого, согласно приказу администрации района, семью исключили из списка на получение социальных выплат, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Была проведена проверка, которая показала, что после смерти кормильца необходимость в жилье у семьи не пропала. В суд направили иск о признании незаконным приказа администрации.

В результате семью восстановили в правах на получение соцвыплат.