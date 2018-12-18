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Белинскую семью убрали из очереди на жилье из-за смерти отца

18 декабря в 10:31 1068 просмотров

В прокуратуру Белинского района Пензенской области обратились местная жительница и уполномоченный по правам ребенка. Жалоба касалась сферы предоставления мер социальной поддержки.

Установлено, что семью в составе мужа, жены и ребенка включили по программе в список получателей соцвыплат на строительство и приобретение жилья. К июлю 2018 года, когда они были вторыми в очереди, у супругов родилось еще двое детей.
Но мужчина погиб. Из-за этого, согласно приказу администрации района, семью исключили из списка на получение социальных выплат, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Была проведена проверка, которая показала, что после смерти кормильца необходимость в жилье у семьи не пропала. В суд направили иск о признании незаконным приказа администрации.

В результате семью восстановили в правах на получение соцвыплат.


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