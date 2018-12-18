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Дома на ул. Мереняшева окончательно передадут Пензе

18 декабря в 10:32 254 просмотра

19 декабря на сессии Законодательного Собрания Пензенской области планируется принять закон о переносе границ города Пензы.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, речь идет о домах по ул. Мереняшева, которые сейчас расположены одновременно на территории Пензы и Мичуринского сельсовета.

Чтобы решить вопрос территориальной принадлежности, среди жителей провели опрос, который показал, что они не против присоединения к Пензе. Инициативу также поддержали собрание представителей Пензенского района, комитет местного самоуправления Мичуринского сельсовета.

В пояснительной записке отмечается, что «изменение границ муниципальных образований не повлечет за собой изменение административно-территориального устройства Пензенской области, численности постоянного населения муниципальных образований Пензенской области».

Все затраты по внесению изменений в документацию будут осуществляться за счет средств бюджетов муниципальных образований.


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