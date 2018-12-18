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В Пензенской области вырос охват сетью 4G

18 декабря в 10:48 220 просмотров

Жителей села Старый Чирчим Пензенской области обеспечили устойчивой голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом третьего и четвертого поколения.

Теперь в селе Старый Чирчим услуги Tele2 в сетях 4G, 3G и 2G стали доступны 760 жителям населенного пункта. Также возможность пользования услугами мобильной связи получили жители соседнего села Новый Чирчим, расположенного на удалении нескольких километров от места, где проводилась установка оборудования.

Напомним, в июне 2016 года генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи.

Подписанное соглашение помогает жителям небольших и отдаленных населенных пунктов получить доступ к качественной и недорогой мобильной связи.

«Ликвидация цифрового неравенства является важной задачей для нас как социально ответственного оператора. Мы понимаем всю важность наличия мобильной связи в малых населенных пунктах, поэтому прикладываем значительные усилия, чтобы голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет стали доступны жителям даже самых отдаленных и малонаселенных районов Пензенской области. Мы рады, что нам удалось осуществить столь важный социальный проект и предоставить населению возможность пользоваться современными мобильными сервисами в полном объеме», — отметил директор филиала Tele2 в Пензе и Саранске Алексей Степин.

«Замечательно, что качественная мобильная связь приходит в отдаленные села Пензенской области. Мы видим, что операторы начали оснащать мобильной связью малые населенные пункты. Благодаря этому у жителей появилась возможность пользоваться электронными услугами на портале государственных и муниципальных услуг, не выезжая за пределы села, а также более активно использовать социальные сети и мессенджеры», — подчеркнул начальник Управления информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой Tele2

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