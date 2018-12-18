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В Пензенской области план по доходам повысили на 6 млрд руб

18 декабря в 11:09 236 просмотров

19 декабря депутаты Законодательного Собрания Пензенской области рассмотрят проект бюджета региона во втором чтении.

Согласно пояснительной записке, по сравнению с первым чтением, общий объем доходов областного бюджета вырос на 5 946 785 800 руб. (11,8%) — с 50 194 650 000 до 56 141 435 800 руб. Увеличение произошло за счет безвозмездных поступлений.

Так, стали известны суммы дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение зарплаты бюджетников, субсидии на поддержку госпрограмм, на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, на поддержку образования для детей c ограниченными возможностями здоровья и др.

Из-за корректировок доходной части, соответственно, поменяется и расходная — на 3 372 047 900 руб.


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