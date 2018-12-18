Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за год

ПАО банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 11 месяцев 2018 года и сравнил показатели с аналогичным периодом 2017 года.

Так, чистая процентная маржа увеличилась на 1%, чистые комиссионные доходы увеличились на 6%, чистый валовый доход увеличился на 10%.

На 1 декабря доходы банка составили 770 млн рублей, чистый процентный доход — 262 млн рублей, чистый комиссионный доход 199 млн рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 35,9 млн рублей. Активы составили 5,5 млрд рублей, рост — 1,4% к аналогичной дате прошлого года, собственный капитал банка — 720 млн рублей.

С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов в 4,4 млрд рублей. Кредитный портфель банка увеличился на 9% и составил 3,9 млрд рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 декабря составил 3 млрд рублей, рост к аналогичной дате прошлого года — 5%. Кредитный портфель физических лиц на эту же дату составил 899 млн руб., рост — 24% к аналогичной дате прошлого года.

Объем привлеченных вкладов населения на 1 декабря составил более 2,5 млрд рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий — 1,9 млрд рублей. Банк привлек от ЦБ России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса 348 млн рублей.

Значения нормативов на 1 декабря:

Н1.1 — 9,33% (минимальное значение, установленное Банком России, 4,5%)

Н1.2 — 9,33% (минимальное значение, установленное Банком России, 6,0%)

Н1.0 — 13,90% (минимальное значение установленное Банком России, 8,0%)

Н2 — 52,92% (минимальное значение, установленное Банком России, 15,0%)

Н3 — 66,88% (минимальное значение, установленное Банком России, 50,0%).

*Банк «Кузнецкий» обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике.