Траты на доставку детей в труднодоступные школы будут компенсировать

В Пензенской области планируется предусмотреть компенсацию на организацию бесплатной перевозки детей до школ, чья транспортная доступность не обеспечена.

Эта мера вводится из-за принятия соответствующего федерального закона. Согласно его положениям, учредителю образовательного учреждения будут платить компенсацию из бюджета того муниципального образования, которое не обеспечило транспортную доступность школы по месту жительства ребенка.

При этом в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в регионе «на территориях муниципальных образований имеются все условия для обучения детей, в том числе обеспечена транспортная доступность соответствующих образовательных организаций по месту жительства обyчaющихся», соответственно утверждение закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Пензенской области.

Законопроект планируется рассмотреть на сессии областного парламента 19 декабря.