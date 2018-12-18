«Ростелеком» поддержал юных программистов

Проект организовала школа программирования «Алгоритмика».

В многочасовом IT-марафоне состязались более 50 юных программистов. Они разрабатывали игру «В поисках новогоднего подарка» (0+) и рисовали мультфильмы на основе языка Scratch. Самые маленькие участники придумывали поздравительные открытки. Работы ребят оценивало жюри, в состав которого вошли преподаватели школы «Алгоритмика», представители компаний «Ростелеком», CodeInside и Bit.Games.

«Детский хакатон — необычное мероприятие. Такие соревнования чаще всего проводятся среди опытных программистов, а наши участники только начинают изучать Scratch и Python. Мы специально выбрали для конкурса новогоднюю тематику. Нам было интересно, как дети будут использовать логику и фантазию для создания игр и мультфильмов, где главные герои — известные сказочные персонажи. Состязание показало, что ребята умеют работать в команде и создавать интересные проекты», — рассказала организатор детской елки-хакатона Дарья Тришина.

«Наша компания с большим удовольствием поддерживает мероприятия, направленные на популяризацию IT. Современные дети уже в раннем возрасте окружены компьютерами, смартфонами и различными веб-приложениями. Программирование сейчас очень популярно, и это тоже творчество, которое в дальнейшем поможет ребятам осваивать новые технологии и успешно учиться», — отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов

Жюри выбрало лучшие проекты в номинациях «Сценарий», «Игровая механика» и «Активная команда». Их авторы получили призы от «Ростелекома» и подарочные сертификаты от партнеров конкурса.