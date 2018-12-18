В Пензенской области увеличат пособие на детей-сирот

В Пензенской области планируют увеличить размер ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Так, с 1 февраля выплаты на детей до трех лет вырастут на 430 рублей (с 10 120 до 10 550 рублей), с трех до семи лет — на 190 рублей (с 10 020 до 10 210 рублей), с семи до 11 лет — на 380 (с 12 490 до 12 870 рублей), с 11 до 18 лет — на 310 (с 13 430 до 13 740 рублей).

Кроме того, с 1 февраля планируется установить новый размер денежной компенсации для самостоятельного приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. Она составит 71 200 рублей, по сравнению с 2018-м, увеличение составит 1680 рублей.

На финансирование этих мер поддержки в 2019 году потребуется 649 968 700 рублей.