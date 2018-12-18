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Звезда «Наслѣдiе». Пензячка удостоена императорской награды

18 декабря в 12:19 124 просмотра
, сотрудница областной библиотеки имени Лермонтова получила знак отличия — Звезду «Наслѣдiе» третьей степени.

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Поэтесса Юлия Стешкина, сотрудница областной библиотеки имени Лермонтова получила знак отличия — Звезду «Наслѣдiе» третьей степени.

Пензячка была удостоена награды в рамках церемонии вручения литературной премии «Наследие» за 2018 год в Москве. Об этом сообщается на сайте областной библиотеки.

Юлия Стешкина представила на конкурс поэтическую историю «Музыкант играет на рояле» (6+), вдохновленная музыкой современного композитора и пианиста Андрея Синецкого.

Литературная премия «Наследие» учреждена Российским союзом писателей в сотрудничестве с Российским Императорским Домом для поиска новых авторов. Награду Звезда «Наслѣдiе» стали вручать с 2018 года в память о семье императора Николая II и ее верных служителях. Это символ возрождения исторической памяти и духовных традиций.

Фотография: http://liblermont.ru/index.php?page=news&id=6739

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