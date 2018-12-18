Пензенский школьник пропал после ссоры с мамой

Женщина сообщила в полицию, что поссорилась со своим ребенком, и он ушел из дома. Где мальчик, она не знала. При себе у него были деньги — примерно 200 рублей, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В тот же день удалось выяснить, что школьник уехал в область к своей бабушке. Принимаются меры по возвращению его домой. Также отмечено, что раньше семья в поле зрение полиции не попадала.

Следователи устанавливают причины поступка мальчика, в каких условиях он растет, каковы отношения в семье. После проверки будет принято процессуальное решение.