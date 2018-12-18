Лариса Гузеева взбудоражила поклонников провокационным фото

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала на своей странице в Instagram снимок, сделанный в лесу.

На фотографии актриса позирует без верхней одежды, прикрывшись веткой. Подписчики спорят, что же надето на Ларисе Гузеевой — платье или полотенце?

Но в одном они сошлись. Большинство поклонников посчитало, что телеведущая сплагиатила Анастасию Волочкову, которая частенько хвалится своим шпагатом после бани, прикрывшись лишь полотенцем.

«Морозко-2. Настенька», — написала под фото Лариса Гузеева.

Подписчики актрисы все же отметили, что она прекрасно выглядит и возраст над ней совершенно не властен.