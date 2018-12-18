Обмен вещами и общение. В Пензе «Добрый шкаф» помогает найти друзей
Какой была Пенза 70 лет назад? Уникальные фото
Концерт Вячеслава Бутусова в Пензе 14 декабря
Новогодняя Пенза с высоты птичьего полета. ФОТО и ВИДЕО
Вам будет интересно
Наши новости
Лучшим добровольческим проектом в Пензенской области стал «Квартал Луи»
В пензенской больнице № 6 появился рентген-аппарат за 10 млн руб
В ПГУ после проверки Рособрнадзора стало на две специальности меньше
Пензенская область получит 120 млн руб на развитие сети автодорог
Пензенская новогодняя елка — одна из самых высоких в стране
10 тысяч на карманные расходы. Городищенец не смог задобрить инспектора
Мэрия наградила «Пенза-Пресс» за помощь в решении городских вопросов
Пензячка стала финалисткой всероссийского педагогического конкурса
Сердобский суд решил выдворить иностранца из России
Пензенский «шумахер» вспомнил о штрафах только с помощью приставов

«ТНС энерго Пенза» поможет детям-инвалидам

18 декабря в 14:18 222 просмотра
 «ТНС энерго Пенза» активно участвует не только в экономической, но и общественной жизни области, помогая решать социально значимые задачи.

" data-title="«ТНС энерго Пенза» поможет детям-инвалидам — Пенза-пресс, рунет за день">

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона ООО «ТНС энерго Пенза» активно участвует не только в экономической, но и общественной жизни области, помогая решать социально значимые задачи.

Руководство энергосбытовой компании приняло решение об оказании содействия в обеспечении учебно-воспитательного процесса ГКОУ «Поимская школа-интернат» в ответ на просьбу директора учреждения Марины Тихоновой. Энергетики помогут приобрести специализированное оборудование в сенсорную комнату для реабилитации детей-инвалидов: шарики для сухого бассейна, жалюзи, шторы, кварцевый разноцветный песок и др.

«ТНС энерго Пенза» и Поимскую школу-интернат связывает многолетнее сотрудничество. Кроме того, в 2017 году учреждение стало одним из лауреатов проекта «Надежный партнер», организуемого гарантирующим поставщиком электроэнергии.

В интернате обучаются и проживают 90 детей. Воспитанники школы под руководством опытных педагогов являются активными участниками областных и всероссийских соревнований, конкурсов, фестивалей, где регулярно занимают призовые места.

«Высокая степень социальной ответственности — это отличительная черта всей группы компаний «ТНС энерго» и каждого нашего сотрудника. Естественно, мы не можем остаться в стороне, когда речь идет о помощи детям. К тому же, мы делом доказываем, что звание «Надежного партнера» — не просто слова, а реальная взаимовыручка, помощь и добрые отношения», — подчеркнул заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» — управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО "ТНС энерго Пенза"

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...