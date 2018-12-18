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В Пензе у Дома молодежи хотят открыть новый сквер

18 декабря в 14:09 240 просмотров
, что представители студотрядов захотели обустроить сквер. Для этого нужно определить подходящую территорию.

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В ходе совещания 18 декабря глава администрации Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что представители студотрядов захотели обустроить сквер. Для этого нужно определить подходящую территорию.

В 2019 году российские студентческие отряды будут отмечать 60-летие. К этой дате члены организации в Пензе решили открыть в городе новый сквер. Согласно одному из вариантов, он будет располагаться около Дома молодежи, сообщили в пресс-службе мэрии.

Виктор Кувайцев отметил, что создание новых и реконструкция существующих скверов будет успешной только при условии активного участия жителей.

«Мы занимаемся, в первую очередь, теми проектами, которые предлагают сами пензенцы. Это гарантия того, что новая зеленая зона не окажется брошенной, что жители будут ее беречь. Таких граждан надо поддерживать», — сказал он.


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