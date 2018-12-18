Обмен вещами и общение. В Пензе «Добрый шкаф» помогает найти друзей
Какой была Пенза 70 лет назад? Уникальные фото
Концерт Вячеслава Бутусова в Пензе 14 декабря
Новогодняя Пенза с высоты птичьего полета. ФОТО и ВИДЕО
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенская область — в лидерах рейтинга инвестиционной привлекательности
Белозерцев подвел итоги визита пензенской делегации в Китай
Белозерцев: Плотность малого и среднего бизнеса выросла почти вдвое
На поддержку пензенских бизнесменов направят полмиллиарда рублей
Правительство и промышленники договорились о продолжении сотрудничества
Вячеслав Володин: Новых обманутых дольщиков не будет
Кувайцев — на четвертом месте по цитируемости среди мэров ПФО
Пензенская область получит грант за высокие темпы роста экономики
Белозерцев: На съезде «Единой России» поднимаются важнейшие вопросы
Пензенцам рассказали о преимуществах патентной системы налогообложения

Турчак: Власти компенсируют затраты на покупку приставок для цифрового ТВ

18 декабря в 14:43 238 просмотров

Правительство РФ и региональные власти предусмотрели набор мероприятий при переходе с аналогового на цифровое телевещание для малозащищенных слоев населения.

Также в региональных бюджетах предусмотрены денежные компенсации или закупка необходимого оборудования. Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации представит на ПМЭФ-2019 свой рейтинг цифровизации регионов и предложит механизм поддержки лучших региональных практик. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак по итогам второго заседания Совета по развитию цифровой экономики в Новосибирске.

«Самое главное — не забыты малозащищенные слои нашего населения, для которых закупка приставки или установка антенны — это существенная трата из семейного бюджета», — подчеркнул он.

По его словам, от 800 тысяч до 1,2 млн домовладений могут попасть в зону риска при переходе на цифровое вещание, однако региональными бюджетами затраты на это предусмотрены где-то в виде прямой компенсации, где-то — в виде закупки оборудования.

При переходе с аналогового на цифровое вещание будут предусмотрены меры защиты и для региональных телеканалов и сохранения этого контента для телезрителей.

Помимо этого, для развития «умных городов» по итогам заседания сформируют перечень ключевых технологий. Определили и список городов, на территориях которых должны быть внедрены эти элементы до конца 2024 года. При этом, подчеркнул Андрей Турчак, в перечень необходимо включить и меры, стимулирующие инвесторов вкладывать средства в технологии, направленные на развитие «умных городов», а также разработать нормативно-правовое поле для расширения перечня данных, хранение которых обязательно на территории РФ, и продумать стандарт «умных малых городов».

Также чиновники предложили подготовить ряд изменений в налоговое законодательство, направленных на стимулирование развития отечественного рынка телекоммуникационных систем и электронного оборудования.

Фотография: https://penza.er.ru/news/2018/12/18/turchak-vlasti-kompensiruyut-grazhdanam-zatraty-na-pokupku-pristavok-dlya-cifrovogo-tv/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...