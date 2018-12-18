Турчак: Власти компенсируют затраты на покупку приставок для цифрового ТВ

Правительство РФ и региональные власти предусмотрели набор мероприятий при переходе с аналогового на цифровое телевещание для малозащищенных слоев населения.

Также в региональных бюджетах предусмотрены денежные компенсации или закупка необходимого оборудования. Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации представит на ПМЭФ-2019 свой рейтинг цифровизации регионов и предложит механизм поддержки лучших региональных практик. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак по итогам второго заседания Совета по развитию цифровой экономики в Новосибирске.

«Самое главное — не забыты малозащищенные слои нашего населения, для которых закупка приставки или установка антенны — это существенная трата из семейного бюджета», — подчеркнул он.

По его словам, от 800 тысяч до 1,2 млн домовладений могут попасть в зону риска при переходе на цифровое вещание, однако региональными бюджетами затраты на это предусмотрены где-то в виде прямой компенсации, где-то — в виде закупки оборудования.

При переходе с аналогового на цифровое вещание будут предусмотрены меры защиты и для региональных телеканалов и сохранения этого контента для телезрителей.

Помимо этого, для развития «умных городов» по итогам заседания сформируют перечень ключевых технологий. Определили и список городов, на территориях которых должны быть внедрены эти элементы до конца 2024 года. При этом, подчеркнул Андрей Турчак, в перечень необходимо включить и меры, стимулирующие инвесторов вкладывать средства в технологии, направленные на развитие «умных городов», а также разработать нормативно-правовое поле для расширения перечня данных, хранение которых обязательно на территории РФ, и продумать стандарт «умных малых городов».

Также чиновники предложили подготовить ряд изменений в налоговое законодательство, направленных на стимулирование развития отечественного рынка телекоммуникационных систем и электронного оборудования.