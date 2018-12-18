Обмен вещами и общение. В Пензе «Добрый шкаф» помогает найти друзей
Какой была Пенза 70 лет назад? Уникальные фото
Концерт Вячеслава Бутусова в Пензе 14 декабря
Новогодняя Пенза с высоты птичьего полета. ФОТО и ВИДЕО
Вам будет интересно
Наши новости
Появились информация о пострадавших в ДТП на ул. Окружной
На ул. Окружной иномарка влетела в столб
В Пензе не смогли разъехаться иномарка и автобус
Под Бессоновкой перевернулся большегруз
Ночью в Арбеково столкнулись легковушки, есть пострадавший
В Заречном пенсионера сбила «Приора»
На ГПЗ автомобиль сбил ребенка
В Городищенском районе внедорожник улетел в кювет, есть пострадавшие
В аварии под Сердобском погиб молодой мужчина
Появились подробности аварии со сбитыми пешеходами в Арбеково

На ул. Измайлова легковушка сбила пешехода. ФОТО

18 декабря в 15:19 564 просмотра

В Пензе на улице Измайлова днем 18 декабря произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Пользователь опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «Вконтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел около двух часов дня.

О состоянии пострадавшего ничего не известно. Официальной информации о случившемся нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...