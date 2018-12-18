На ул. Измайлова легковушка сбила пешехода. ФОТО

В Пензе на улице Измайлова днем 18 декабря произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Пользователь опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «Вконтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел около двух часов дня.

О состоянии пострадавшего ничего не известно. Официальной информации о случившемся нет.