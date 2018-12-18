Мэрия наградила «Пенза-Пресс» за помощь в решении городских вопросов

18 декабря в мэрии Пензы состоялось награждение представителей средств массовой информации по итогам 2018 года. Коллектив ИА «Пенза-Пресс» получил дипломы за победу в двух номинациях — «За культуру информирования» от Гордумы и «За помощь в решении городских вопросов» от администрации города.

Торжественное награждение началось со слов поздравлений. К журналистам обратился председатель Гордумы Николай Тактаров. Он отметил, что порой депутатам и представителям мэрии «достается» от СМИ, однако это воспринимается «не как трагедия, а как желание стимулировать власть к более продуктивному труду».

«Мы внимательно анализируем все ваши сюжеты, выступления. Нас огорчает, только если материал непроверенный, если проблема высосана из пальца, если явная клевета. Если у вас есть сомнения, если есть желание узнать истину — у нас работает пресс-служба. Вы должны работать в связке. Сегодня здесь присутствуют те СМИ, которые на самом деле вносят наибольший вклад в информирование жителей, наиболее оперативны и объективны», — подчеркнул глава города.

Мэр Виктор Кувайцев поблагодарил журналистов за информационную помощь при реализации в Пензе ряда крупных федеральных проектов.

«Многие из вас бывали с нами на объектах, вы не понаслышке знакомы с проблемами на ул. Аустрина, на площади Ленина. Мы все успешно реализовали, увидев в вас поддержку. Вы работаете достойно, профессионально, что вызывает уважение, формируете общественное мнение, и во многом от вас зависит стабильность в обществе. Сейчас это очень важно. В Пензе есть стабильность, есть развитие, и власть прислушивается к обществу», — заявил глава администрации.

Он выразил уверенность в том, что сотрудничество городской власти со СМИ в будущем году будет еще более плодотворным.

После поздравлений состоялось торжественное награждение представителей средств массовой информации. Коллектив ИА «Пенза-Пресс» отметили в двух номинациях, а телерадиокомпания «Экспресс» получила дипломы победителей конкурса в номинациях «За высокий профессионализм и компетентность» от Гордумы и «За формирование общественного мнения» от мэрии.