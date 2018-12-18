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Пензячка стала финалисткой всероссийского педагогического конкурса

18 декабря в 16:06 204 просмотра
«Муза» Пензенского областного центра развития творчества детей и юношества Алена Жукова принимает участие в конкурсе профмастерства «Сердце отдаю детям» (16+).

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Руководитель очно-заочной школы любителей словесности «Муза» Пензенского областного центра развития творчества детей и юношества Алена Жукова принимает участие в конкурсе профмастерства «Сердце отдаю детям» (16+).

Всего в финал конкурса вышли 60 педагогов из 37 субъектов РФ. Участники соревновались в шести номинациях: «Художественной», «Технической», «Естественнонаучной», «Физкультурно-спортивной», «Туристско-краеведческой» и «Социально-педагогической».

Пензячка победила в номинации «Художественная» и стала финалисткой. Ей еще предстоит проявить себя на круглом столе по теме: «Три новых решения для дополнительного образования будущего» с участием заместителя директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Ольги Колударовой и и. о. министра образования Оренбургской области Сафоновой Галины Ивановны, сообщает пресс-центр регионального правительства.

По итогам последнего испытания назовут абсолютного победителя конкурса.


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