Пензячка стала финалисткой всероссийского педагогического конкурса

Всего в финал конкурса вышли 60 педагогов из 37 субъектов РФ. Участники соревновались в шести номинациях: «Художественной», «Технической», «Естественнонаучной», «Физкультурно-спортивной», «Туристско-краеведческой» и «Социально-педагогической».

Пензячка победила в номинации «Художественная» и стала финалисткой. Ей еще предстоит проявить себя на круглом столе по теме: «Три новых решения для дополнительного образования будущего» с участием заместителя директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Ольги Колударовой и и. о. министра образования Оренбургской области Сафоновой Галины Ивановны, сообщает пресс-центр регионального правительства.

По итогам последнего испытания назовут абсолютного победителя конкурса.