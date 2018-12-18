10 тысяч на карманные расходы. Городищенец не смог задобрить инспектора

Установлено, что 22 сентября пьяный городищенец сел за руль «ВАЗ-21154», недалеко от села Поим машину остановил инспектор. В ходе осмотра подтвердилось, что водитель нетрезв. Однако он не согласился с показаниями прибора и отказался проходить освидетельствование в медорганизации.

Мужчина предложил инспектору взятку — положил две купюры по 5000 рублей в бардачок патрульной машины, сказав, что это на сигареты, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Полицейский не взял деньги и рассказал о случившемся в дежурную часть отдела МВД России по Белинскому району. Мировой судья назначил водителю штраф 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Помимо этого, инспектор составил на мужчину протокол за невыполнение его требования пройти медицинское освидетельствование. Он находится на рассмотрении в суде.