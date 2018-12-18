Евро подорожал до 75,77 руб

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 19 декабря.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 66,6208 руб. до 66,7454 руб., курс евро — с 75,3814 руб. до 75,7761 руб.

Золото будет стоить 2 679,82 рублей за грамм, серебро — 31,33, платина — 1 699,56, палладий — 2 708,14 руб./гр.