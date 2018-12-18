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Появились информация о пострадавших в ДТП на ул. Окружной

18 декабря в 17:24 276 просмотров
произошла серьезная авария — иномарка влетела в световую опору. Стало известно, кто пострадал.

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В Пензе произошла серьезная авария — иномарка влетела в световую опору. Стало известно, кто пострадал.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, за рулем автомобиля Acura находился 18-летний парень. Иномарка врезалась в столб на улице Окружной около дома № 298.

В результате происшествия травмы получили водитель, ему помощь медики оказали на месте ДТП, и 21-летний пассажир авто. Молодого человека госпитализировали.

В соцсети появилась информация, что Acura влетела в препятствие из-за того, что ее подрезала Hyundai, которая затем уехала. Пензенец просит откликнуться очевидцев происшествия. Напомним, авария случилась в 10 часов вечера 17 декабря.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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