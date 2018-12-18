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Пензенская область получит 120 млн руб на развитие сети автодорог

18 декабря в 17:20 146 просмотров

Пензенской области из федерального бюджета выделят 120 млн рублей на дороги. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как следует из документа, опубликованного на сайте кабмина, деньги Пензенской области направят в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы», они пойдут «на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения».

Помимо Пензенского региона, межбюджетные трансферты на эти цели получат еще восемь субъектов: Республика Адыгея, Краснодарский край, Волгоградская, Ивановская, Ленинградская, Новгородская, Рязанская и Ярославская области.


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