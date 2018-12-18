Лучшим добровольческим проектом в Пензенской области стал «Квартал Луи»

18 декабря в киноконцертном зале «Пенза» по итогам Года добровольца прошла торжественная церемония, в которой принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Глава региона поблагодарил активистов и волонтеров.

«Добровольцы не только помогают людям, но и развивают в себе лучшие человеческие качества: сострадание, милосердие, бескорыстие, любовь. Помощь людям — важнейшее направление в нашей вместе с вами деятельности. С завершением Года добровольца деятельность ваша не должна завершаться, она должна продолжаться еще активнее в 2019, 2020 и последующих годах, тем более вы понимаете, что труд ваш востребован», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор особо отметил работу волонтеров во время проведения событий международного уровня, сообщили в пресс-центре облправительства.

«500 пензенских активистов обеспечили организацию проекта и сопровождение гостей мирового первенства FIFA. Летом наши добровольцы сутками дежурили в call-центре и консультировали иностранных болельщиков из Перу, Дании, Колумбии, Ирана, Португалии, Америки. Хочу сказать, что в регионе насчитывается около 10 тысяч добровольцев, которые в этом году проявляли себя в разных направлениях: гражданско-патриотическом, социально ориентированном добровольчестве, помогали больным, пожилым, одиноким людям. Всемерно поддерживали и проекты в области культуры и спорта, формирования комфортной городской среды, экологического, медицинского, культурно-просветительского волонтерства, за что хочется сказать также большое спасибо», — подчеркнул он.

В 2018 году на поддержку добровольчества в Пензенской области было направлено около 1,7 млн рублей грантов и субсидий. По итогам Года добровольца гран-при за лучший добровольческий проект вручили «Кварталу Луи», председателем которой является Мария Львова-Белова.