Обмен вещами и общение. В Пензе «Добрый шкаф» помогает найти друзей
Какой была Пенза 70 лет назад? Уникальные фото
Концерт Вячеслава Бутусова в Пензе 14 декабря
Новогодняя Пенза с высоты птичьего полета. ФОТО
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенская команда КВН пригласила на выступление чемпиона Высшей лиги
Звезда «Наслѣдiе». Пензячка удостоена императорской награды
Траты на доставку детей в труднодоступные школы будут компенсировать
Пензенцы увидели реконструкцию сражения времен Первой мировой войны
В Пензе стартовали прослушивания на городской рок-фестиваль
Пензенские школьники победили в международном конкурсе
Курсанты «Культ тела-3. Армия» борются за голоса пензенцев
Программу стажировки пензенских учителей за рубежом продолжат в 2019 году
В центре Пензы пройдет шествие Дедов Морозов
В Пензе молодым работникам культуры выделят семь квартир — Белозерцев

В Пензе издали уникальную книгу об истории училища им. Савицкого (видео)

18 декабря в 19:43 200 просмотров
(6+) о Пензенском художественном училище имени Савицкого. Издание включает в себя 120-летнюю историю одного из старейших учебных заведений страны.

" data-title="В Пензе издали уникальную книгу об истории училища им. Савицкого — Пенза-пресс, рунет за день">

В свет вышла уникальная книга (6+) о Пензенском художественном училище имени Савицкого. Издание включает в себя 120-летнюю историю одного из старейших учебных заведений страны.

Картины разных лет, уникальные фотографии, заметки о знаменитых педагогах и выпускниках. Перелистывая страницы нового издания о пензенском художественном училище, словно сам становишься очевидцем тех исторических моментов, которые сопутствовали становлению учреждения. Альбом включил в себя все вехи развития училища со дня основания.

«В нем есть все — история, современность, представление о том, как мы ведем предметы, какие есть специальности, работы и дипломы. Ну и, конечно, особый раздел посвящен зданию училища, потому что оно объявлено памятников федерального значения», — рассказал заведующий музейно-выставочным отделом Пензенского художественного училища имени Савицкого Дмитрий Димаков.

Именно ему принадлежит основной пласт работы при создании книги. Под его руководством в течение нескольких месяцев для альбома собирался материал. В издание даже вошли репродукции учебных, курсовых и дипломных работ, хранящихся в фондах училища с 1898 года.

«В альбоме представлена лишь часть. Наша задача — сделать так, чтобы весь материал из архива увидел свет. Эта работа должна стоять в Министерстве культуры и туризма России. Обещаю отвезти этот альбом туда, как образец», — сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

В рамках торжественной презентации альбома отметили, что его создание стало возможным благодаря финансовой поддержке областного правительства. Это первая книга в истории не только пензенского училища, но и всех художественных образовательных учреждений страны, сообщает телеканал «Экспресс».


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...