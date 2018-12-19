Открывать нельзя, запретить. Запятую в этой фразе жители дома по улице Пушкина, 45 поставили, как только на первом этаже многоэтажки приступили к обустройству продуктового магазина. Строительные работы уже привели к многочисленным трещинам в подъезде и квартирах собственников. На диалог с жителями представители торговой сети по-прежнему не выходят, а собственники помещения пообщались с людьми.

Повышенный тон — как мера необходимости. Разговаривать иначе жители многоэтажки на Пушкина с представителями собственника помещения на первом этаже здания не могут. Да и в диалог с жильцами владельцы вступили впервые с момента, как в помещении приступили к обустройству продуктового магазина. О том, что строительные работы наносят ущерб квартирам, жители жаловались неоднократно.

«Работы продолжаются, нас никто не слышит, представители магазина продолжают наносить ущерб дому. Данное строительство привело к тому, что в подъезде на четвертом этаже образовались трещины не только стенах, но и на полу», — рассказала жительница дома по улице Пушкина, 45 Алина Лелюхина.

Что творится внутри будущего магазина, жителям остается лишь догадываться: в помещение их не пускают, а представители торговой сети не выходят на диалог. Через окна видно, что строители уже занесли оборудование, осталось лишь заполнить стеллажи продукцией. Выяснилось, что арендодателю необходимо провести серьезные изменения не только с внешней стороны дома, но и со двора. В идеале, одно из окон в будущем должно стать проходом на лестницу. За ее установку предложили проголосовать самим собственникам.

Однако верить в обещания жильцы не намерены. В том, что эти действия правомерны, сомневается каждый, ведь настораживает не только отсутствие каких-либо документов, подтверждающих законность строительных работ, но и поведение представителей собственника.

Жители задали еще несколько вопросов, однако ни на один четкого ответа так и не получили. Они намерены бойкотировать голосование, а также добиться объяснений от представителей торговой сети. А пока остается ждать ответов на заявления от прокуратуры, Роспотребнадзора и мэрии.

Вероятнее всего, магазин начнет работу раньше, чем жители их получат. Объявление на дверях торговой точки гласит, что первых посетителей в ней примут уже 20 декабря, сообщает телеканал «Экспресс».