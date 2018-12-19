Пензенская команда КВН пригласила на выступление чемпиона Высшей лиги (видео)

«Сборная общежитий» из ПГУАС поедет на XXX международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2019» в Сочи (16+). Коллектив стал победителем финала регионального этапа. В своем выступлении они использовали своего рода секретное оружие — приглашенную звезду клуба веселых и находчивых. На сцену вместе с пензенскими студентами вышел Денис Дорохов — участник команды КВН «Камызяки». Соперниками «Сборной общежитий» в финале были еще пять команд.

Молодость — главный тренд финала региональной лиги КВН «Сура» в 2018-м. На старте сражались 15 команд, в финал прошли лишь шесть, все — новички. Но только победитель получил шанс попасть на XXX международный фестиваль КиВиН-2019.

«В пензенском КВНе произошла смена поколений. До этого, в основном, играли одни и те же люди, им уже далеко за 20, а некоторым и за 30 лет. Сейчас пришли команды, в которых играют чуть ли не первокурсники. Старое поколение уже надоело, и зрители хотят видеть на сцене новые лица», — отметил редактор пензенской лиги КВН Артем Молоканов.

Команда «Шарашкина контора 7 бит» факультета вычислительной техники ПГУ — это относительный долгожитель, на сцене официально три года. В 2017 году в Сочи Пензенскую область представляли именно эти ребята.

«У команды был немного другой подход. Мы многое переосмыслили после поездки в Сочи, перезагрузились. Сейчас собираемся играть с новым концептом», — рассказал участник команды «Шарашкина контора 7 бит» Вячеслав Борунов.

Испытания финала пензенской лиги КВН — это три конкурса: визитка, конкурс капитанов и музыкальный. Для последнего, самого зрелищного этапа требовалось пригласить звезду. Команда «Сборная общежитий» решила не уходить далеко от братства КВНщиков и пригласила участника команды «Камызяки» Дениса Дорохова.

«Смотрю КВН примерно с 98-го года. Каждый год были команды со своими шутками, лицами. Личное знакомство с КВН произошло в 2002 году, увидел, как играет сборная местного колледжа. Меня поразило то, что клуб преодолел телевизионные рамки и вышел в широкие массы, стал локальнее, очень загорелся этим», — рассказал Денис Дорохов.

Шанс попасть в большой КВН в итоге получила как раз команда «Сборная общежитий» ПГУАС. Победители, кроме возможности представить Пензенскую область на фестивале в Сочи, получили 100 тысяч рублей, как шутят сами КВНщики, на проезд. Фестиваль пройдет с 12 по 25 января.

Полную версию финала пензенской лиги КВН можно будет увидеть на телеканале «Экспресс» 30 декабря в 15.30 и 00.00 (16+), сообщает телеканал «Экспресс».