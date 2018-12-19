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Пензячке пришлось выгонять квартирантов через суд (видео)

18 декабря в 20:09 286 просмотров
, но квартиранты проигнорировали и судебное решение. В итоге дело дошло до принудительных мер.

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Собственница квадратных метров не могла целый год добиться выселения нерадивых квартиросъемщиков. Пришлось обращаться в суд, но квартиранты проигнорировали и судебное решение. В итоге дело дошло до принудительных мер.

Прежде чем постучаться в двери квартиросъемщиков, владельцам жилья, судебные приставы и группа усиления собрались перед подъездом. Заранее позаботились и о присутствии понятых. Звонить и стучать пришлось долго. Но должники, а точнее должницы, мама и дочь, все же открыли дверь и стали изображать удивление перед гостями в форме.

Личные вещи и принадлежащие женщинам предметы быта были опечатаны и собраны у подъезда. Их отвезут в районный отдел судебных приставов. За ними нужно будет прийти в течение двух месяцев, иначе они будут проданы в счет погашения долга, который накопился за целый год. Собственники квартиры не могли добиться от горе-арендаторов не то что оплаты хотя бы одного месяца проживания, но и просто внятного ответа по теме.

Тональность разговора квартиранты не сильно изменили и в присутствии приставов и съемочной группы.

Мама и ее 30-летняя дочь не платили не только за съем квартиры, но и за коммунальные услуги. Всего таким нехитрым способом они сэкономили около 120 тысяч рублей. Все уведомления хозяев о расторжении договора аренды просто игнорировались, как и судебные решения.

«Должникам был дан срок около полутора месяцев, они знали о решении суда, которое они не торопятся исполнить. Здесь идет нарушение конституционных прав взыскателя. Он собственник и может пользоваться квартирой. Решение было принято даже раньше, оно просто обжаловалось должниками в апелляционной инстанции», — прокомментировал начальник Ленинского районного отдела Пензы УФССП России по Пензенской области Светлана Пурисова.

Выселить любителей бесплатного жилья удалось лишь принудительно. При общении с приставами они обмолвились, что уже нашли жилье. Только вряд ли указали новым хозяевам подлинную причину своего переселения, сообщает телеканал «Экспресс».


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