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Пензенский пловец завоевал «серебро» чемпионата мира (видео)

18 декабря в 20:13 198 просмотров
«серебро» в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. 18 декабря утром самолет приземлился в пензенском аэропорту.

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В Пензу из китайского города Ханчжоу с чемпионата мира по плаванию на короткой воде вернулся Александр Харланов. Спортсмен выступал в составе сборной России и завоевал «серебро» в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. 18 декабря утром самолет приземлился в пензенском аэропорту.

Пловец Александр Харланов вернулся в город рейсом «Москва-Пенза». Родные не скрывали своей радости: их Саша стал серебряным призером чемпионата мира по плаванию на короткой воде.

«Это счастье и радость знать, что ребенок трудится, стремится к хорошему результату и добивается его. Знаю, что он очень требователен к себе, делает глубокие анализы ситуации. Нет предела совершенства. Всегда есть к чему стремиться», — сказала мама Александра Елена Харланова.

Чемпионат мира, прошедший в китайском Ханчжоу, для парня стал вторым в карьере. На этот раз, по словам пловца, все прошло без лишнего волнения. В течение пяти дней за 46 комплектов медалей боролись более 900 спортсменов из 178 стран мира. Пловцы участвовали в различных эстафетах, в том числе — комбинированных — 4 по 50 и 4 по 100 метров. В последней пензенец занял второе место.

«Нужно продолжать работать, совершенствовать технические элементы. Немного погулял по Китаю. И, в целом, не подумал бы, что это город с девятью миллионами человек, пока был там, увидел куда меньше людей, чем в Пензе», — рассказал Александр Харланов.

Впереди у спортсмена — заслуженный отдых. Штурмовать новые пьедесталы он начнет в 2019 году, сообщает телеканал «Экспресс».


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