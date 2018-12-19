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В Пензе открыли памятные доски в честь героев-железнодорожников (видео)

18 декабря в 20:19 206 просмотров
, посвященные Николаю Драгунову и Сергею Недошивину. Они были выпускниками учебного заведения.

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На стене Пензенского колледжа транспортных технологий открыли памятные доски, посвященные Николаю Драгунову и Сергею Недошивину. Они были выпускниками учебного заведения.

«Связь поколений» — так назвали митинг памяти, на который пришли студенты-железнодорожники. Им рассказали о двух выпускниках учебного заведения, Николае Драгунове и Сергее Недошивине. Первый окончил железнодорожное училище в 1940 году. Во время войны за проявленные при форсировании Днепра мужество и смелость, был удостоен звания Героя Советского Союза. Сергей Недошивин учился в 90-х. Участник боевых действий в Чеченской Республике. Героически погиб в 1999-м, при взятии высоты вблизи Грозного, посмертно награжден орденом Мужества.

«Спасибо большое всем ребятам, студентам и сослуживцам, которые не забывают нас, поздравляют со всеми праздниками», — сказала мама Сергея Недошивина Лидия.

Чтобы студенты колледжа транспортных технологий знали и не забывали, было решено установить на входе две памятные таблички с изображениями и именами героев-железнодорожников. Инициативу поддержали в общественной ветеранской организации «Боевое братство» и в министерстве образования региона — в русле патриотического воспитания молодежи.

«В Пензенской области делается много для того, чтобы школы и колледжи носили имена героев, чтобы в музеях были соответствующие уголки, велась поисковая работа. Мы гордимся тем, что патриотическому воспитанию уделяется такое внимание», — сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

После открытия мемориальных табличек прозвучал гимн России, а отряд курсантов в честь двух героев-выпускников дал ружейный залп, сообщает телеканал «Экспресс».


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