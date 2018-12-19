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В России спрогнозировали подорожание товаров в 2019 году

19 декабря в 09:09 202 просмотра
, в следующем году в России подорожают автомобили, бензин, сигареты и алкоголь.

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Согласно прогнозу Центробанка, в следующем году в России подорожают автомобили, бензин, сигареты и алкоголь.

Изменения будут вызваны ростом НДС, повышением акцизов и требованиями ВТО. Об этом «Известиям» сообщили в регуляторе.

По оценке ЦБ, топливо и сигареты могут подорожать до 4,6%, машины — на 0,2%, а вино — на 0,9%. Рост стоимости топлива, в свою очередь, увеличит затраты на транспортировку и складское хранение.

По мнению экспертов, в результате это отразится на ценах других товаров, в том числе продуктов. В группе риска хлебобулочные изделия, фрукты и овощи.

Опросы регулятора показали, что большая часть компаний в строительстве, транспорте и торговле намерена повысить отпускные цены до 8%, что выше ожидаемого уровня инфляции. По оценкам Банка России, в следующем году он увеличится до 6%. Эксперты прогнозируют рост до 5,3%.


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