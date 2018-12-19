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Володин: Новый закон о защите бизнеса оздоровит деловой климат

19 декабря в 09:13 156 просмотров

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о дополнительных мерах защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин оценил его важность.

«Этот закон ждет бизнес-сообщество, так как он позволит оздоровить деловой климат в стране», — заявил он и подчеркнул, что развитие бизнеса невозможно, когда Уголовный кодекс превращается в инструмент решения хозяйственных споров и конкурентной борьбы.

Также законом предусматривается перечень оснований, по которым прекращаются уголовные дела: например, если ущерб, который был причинен гражданину, организации или государству, был полностью возмещен. Кроме того, регулируется механизм изъятия электронных носителей.

«Теперь для этого потребуется решение суда, либо сами электронные носители должны быть оружием совершения преступления — скажем, если речь идет о хакерских программах», — цитирует Вячеслава Володина пресс-центр правительства Пензенской области.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/politika/127711/

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